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Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Zurück zur Natur

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 3: Zurück zur Natur

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tod zwischen Tulpen und Tomatensträuchern: Die attraktive Hobby-Gärtnerin Ronja Seegmann wird tot in einer Kleingarten-Anlage gefunden. Bei ihren Ermittlungen entlarven die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian "Kinski" Matussek die Welt der Hobbygärtner als ein Nest aus Lügen und Intrigen. Schon bald ist klar: Der vermeintlich tote Engel war kein Kind von Traurigkeit. War es ein Rachemord? Oder ein Sexualverbrechen? Rechte: Sat.1

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