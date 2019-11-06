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Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Die letzte Schokolade

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 14: Die letzte Schokolade

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Monika Rattay lebt in einem Wohnwagen auf ihrem kleinen Stück Land. Nach einem Streit mit dem benachbarten Bistrobesitzer wird sie tot aufgefunden. Todesursache: ein anaphylaktischer Schock, sie war allergisch auf Erdnüsse. In ihrem Umfeld wusste das jeder. Bei der Testamentseröffnung staunen die Begünstigten, wie reich die Ermordete wirklich war. Die Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak ermitteln, wer der Unternehmerin mit Erdnussmehl versetzte Pralinen untergejubelt hat. Rechte: Sat.1

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