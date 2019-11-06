Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 1: Tierisch verliebt
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Glücklicher Vater, liebender Ehemann, erfolgreicher Unternehmer - auf den ersten Blick ist Marcus Trettner der klassische Bilderbuchpapa. Doch dieses Bild wird bei einem Familienausflug in den Kölner Zoo jäh zerstört: Marcus' Schwägerin fällt einem perfiden Giftanschlag zum Opfer. Die Kommissare Lucia Schmitt und Claus Plewnia ermitteln schnell: Der vermeintlich brave Familienvater verbirgt mehr als nur ein schwerwiegendes Geheimnis ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12