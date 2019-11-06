Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 12: Schuld und Sühne
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Kölner Stadtwald buddelt ein Hund ein Skelett aus. Die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci finden heraus, dass die sterblichen Überreste Linde Joobst gehören, einer reichen alten Frau, die vor 17 Jahren spurlos verschwand. Mit ihr verschwand auch ein großer Bargeldbetrag aus ihrer Wohnung, doch niemand hat sie damals als vermisst gemeldet: In ihrer Familie war Linde Joobst verhasst. Nicht nur deshalb gehen die Kommissare von einem Gewaltverbrechen aus. Rechte: Sat.1
