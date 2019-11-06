Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Die BetonbrautJetzt kostenlos streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 9: Die Betonbraut
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die junge Mila wird tot auf einer Baustelle gefunden. Die Ermittlungen der Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak ergeben, dass sie aus Osteuropa stammt. Schnell stoßen sie auf den Ex-Freund der Toten, Sascha, der als Bauarbeiter am Fundort der Leiche arbeitete, und auf dessen Kumpel Yannick, der Mila übers Internet kennengelernt und nach Deutschland geholt hatte. Beide hätten gute Gründe gehabt, Mila umzubringen ... Rechte: Sat.1
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1