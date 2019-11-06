Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 2: Alles nur Fassade
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Automechaniker Ralf Schlüter liegt erschlagen in seiner Wohnung. Von Ehefrau Tanja fehlt zunächst jede Spur. Ein eskalierter Ehestreit - oder doch Raubmord? Tatortspuren führen die Kommissare Zoe Thiess und Paul Gerber zu einer gesuchten Einbrecherbande. Auf der Jagd nach dem Mörder schleust sich Gerber undercover in eine verdächtige Parkour-Sport-Gruppe ein. Und bringt sich damit nicht nur wegen der halsbrecherischen Stunts in Gefahr ... Rechte: Sat.1
