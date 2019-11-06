Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 13: Schweig oder stirb
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Privatdetektiv und Polizei-Informant wird in einem Park erschossen. Die Kommissare Lena Beringhaus und Christian Matussek finden Hinweise, dass das Opfer mutmaßliche Drogengeschäfte eines Stahlunternehmens aufdecken wollte. Die Spuren führen zu einem jungen Mann, der für das Opfer als Assistent arbeitete. Dieser ist untergetaucht, denn die Mörder sind auch ihm auf den Fersen. Bei ihren Ermittlungen riskieren die Kommissare, selbst ins Fadenkreuz der Verbrecher zu geraten. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12