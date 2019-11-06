Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Schweig oder stirb

Schweig oder stirbJetzt kostenlos streamen

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 13: Schweig oder stirb

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Privatdetektiv und Polizei-Informant wird in einem Park erschossen. Die Kommissare Lena Beringhaus und Christian Matussek finden Hinweise, dass das Opfer mutmaßliche Drogengeschäfte eines Stahlunternehmens aufdecken wollte. Die Spuren führen zu einem jungen Mann, der für das Opfer als Assistent arbeitete. Dieser ist untergetaucht, denn die Mörder sind auch ihm auf den Fersen. Bei ihren Ermittlungen riskieren die Kommissare, selbst ins Fadenkreuz der Verbrecher zu geraten. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz in Köln - Die Kommissare
SAT.1

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Alle 1 Staffeln und Folgen