Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 10: Lügen aus dem Labor
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Laborassistent Ralph wird nach der Arbeit brutal auf offener Straße von einem Auto überfahren. Der Unfallverursacher flieht. Die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian "Kinski" Matussek ermitteln in der sterilen Welt eines gentechnischen Labors, in den Privaträumen des homosexuellen Opfers sowie in einer beschaulichen Pension am Stadtrand. Überraschend stellt sich heraus, dass der Ermordete in jüngster Zeit eine große Spielschuld unerklärlich schnell zurückgezahlt hat. Rechte: Sat.1
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Genre:Krimi
