Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Lügen aus dem Labor

Folge 10: Lügen aus dem Labor

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Laborassistent Ralph wird nach der Arbeit brutal auf offener Straße von einem Auto überfahren. Der Unfallverursacher flieht. Die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian "Kinski" Matussek ermitteln in der sterilen Welt eines gentechnischen Labors, in den Privaträumen des homosexuellen Opfers sowie in einer beschaulichen Pension am Stadtrand. Überraschend stellt sich heraus, dass der Ermordete in jüngster Zeit eine große Spielschuld unerklärlich schnell zurückgezahlt hat. Rechte: Sat.1

SAT.1

