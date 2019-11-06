Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Liebe auf dem Großmarkt

Liebe auf dem GroßmarktJetzt kostenlos streamen

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 7: Liebe auf dem Großmarkt

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Wegen bewaffneten Raubüberfalls auf eine Tankstelle gerät der Deutsch-Türke Cem ins Visier der Kölner Ermittler. Sein Auto wurde bei der Tat benutzt. Cem stammt aus einem Problemviertel, seine gesamte Clique ist vorbestraft und alle geben sich gegenseitig ein Alibi. Für die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci sieht es trotzdem nach einem klaren Fall aus - einzig Cems neue Freundin aus gutem Hause passt überhaupt nicht ins Bild. Dann wird auf deren Vater geschossen ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz in Köln - Die Kommissare
SAT.1

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Alle 1 Staffeln und Folgen