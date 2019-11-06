Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 7: Liebe auf dem Großmarkt
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Wegen bewaffneten Raubüberfalls auf eine Tankstelle gerät der Deutsch-Türke Cem ins Visier der Kölner Ermittler. Sein Auto wurde bei der Tat benutzt. Cem stammt aus einem Problemviertel, seine gesamte Clique ist vorbestraft und alle geben sich gegenseitig ein Alibi. Für die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci sieht es trotzdem nach einem klaren Fall aus - einzig Cems neue Freundin aus gutem Hause passt überhaupt nicht ins Bild. Dann wird auf deren Vater geschossen ... Rechte: Sat.1
