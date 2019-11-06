Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Der edle Ritter

Der edle RitterJetzt kostenlos streamen

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 17: Der edle Ritter

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Sozialhelferin Eva Koller brutal mit einem Kissen im Krankenbett erstickt wird, gerät die Patientin Celia Lindner ins Visier der Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak. Die Alkoholikerin hatte es einem Gutachten der getöteten Sozialarbeiterin zu verdanken, dass sie ihr einziges Kind an eine Pflegefamilie abgeben musste. Es liegt also Rache als Tatmotiv nahe. Doch die Sozialhelferin hatte sich auch andere Feinde gemacht, wie die Kommissare in ihren Ermittlungen herausfinden. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz in Köln - Die Kommissare
SAT.1

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Alle 1 Staffeln und Folgen