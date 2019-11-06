Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Der edle RitterJetzt kostenlos streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 17: Der edle Ritter
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Sozialhelferin Eva Koller brutal mit einem Kissen im Krankenbett erstickt wird, gerät die Patientin Celia Lindner ins Visier der Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak. Die Alkoholikerin hatte es einem Gutachten der getöteten Sozialarbeiterin zu verdanken, dass sie ihr einziges Kind an eine Pflegefamilie abgeben musste. Es liegt also Rache als Tatmotiv nahe. Doch die Sozialhelferin hatte sich auch andere Feinde gemacht, wie die Kommissare in ihren Ermittlungen herausfinden. Rechte: Sat.1
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Einsatz in Köln - Die Kommissare
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1