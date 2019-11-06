Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 16vom 06.11.2019
Ausgetanzt

Folge 16: Ausgetanzt

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Melina Gebhardt wird auf einem belebten Platz in Köln mit der sogenannten "Antänzer"-Masche bestohlen: ihr Handy ist weg. Doch die Auszubildende hat Glück, dass die Polizei genau diesen Ort schon überwacht hatte und die drei jugendlichen Trickdiebe sofort fassen kann. Schnell ist für die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci klar, dass hinter den Antänzern eine kriminelle Organisation steckt. Sie geben nicht auf, bis sie auch den Hintermännern das Handwerk legen können. Rechte: Sat.1

