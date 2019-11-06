Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 11: Money, Money
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter entwischen den Kommissaren Lucia Schmitt und Claus Plewnia die Täter. Als die registrierten Geldscheine aus der Beute bei der verschuldeten Hausfrau Beate Schneider auftauchen, liegt der Verdacht nahe, dass sie etwas mit der Tat zu tun hat. Doch die Frau beteuert ihre Unschuld: Sie hat die Scheine angeblich für den Verkauf ihres Gebrauchtwagens bekommen. Wird die Spur der präparierten Scheine die Kommissare zu den Räubern führen? Rechte: Sat.1
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12