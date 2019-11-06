Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Money, Money

Money, MoneyJetzt kostenlos streamen

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 11: Money, Money

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter entwischen den Kommissaren Lucia Schmitt und Claus Plewnia die Täter. Als die registrierten Geldscheine aus der Beute bei der verschuldeten Hausfrau Beate Schneider auftauchen, liegt der Verdacht nahe, dass sie etwas mit der Tat zu tun hat. Doch die Frau beteuert ihre Unschuld: Sie hat die Scheine angeblich für den Verkauf ihres Gebrauchtwagens bekommen. Wird die Spur der präparierten Scheine die Kommissare zu den Räubern führen? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz in Köln - Die Kommissare
SAT.1

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Alle 1 Staffeln und Folgen