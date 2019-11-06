Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 18: Das letzte Einhorn
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf das Juweliergeschäft Brummer wird der Inhaber Michael Brummer durch einen Schuss verletzt, als er versucht, den maskierten Räuber zu fassen. Die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian Mattussek finden heraus, dass der Täter aus dem Umfeld des Opfers stammen und mit den Abläufen im Geschäft und der Überwachungstechnik vertraut sein muss. Doch nicht nur Angestellte und ehemalige Mitarbeiter kommen als Täter in Frage ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12