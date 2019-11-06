Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Das letzte Einhorn

Folge 18: Das letzte Einhorn

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf das Juweliergeschäft Brummer wird der Inhaber Michael Brummer durch einen Schuss verletzt, als er versucht, den maskierten Räuber zu fassen. Die Kommissare Lena von Behringhaus und Christian Mattussek finden heraus, dass der Täter aus dem Umfeld des Opfers stammen und mit den Abläufen im Geschäft und der Überwachungstechnik vertraut sein muss. Doch nicht nur Angestellte und ehemalige Mitarbeiter kommen als Täter in Frage ... Rechte: Sat.1

SAT.1

