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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Staffel 1Folge 28vom 06.11.2019
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Gefährliche Fanliebe

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 28: Gefährliche Fanliebe

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Fußballfan Florian Meinert wird schwer verletzt aufgefunden, bevor er seine neue Arbeitsstelle als Produktionsleiter antreten kann. Was zunächst nach einem Arbeitsunfall aussieht, entpuppt sich schließlich als grausames Verbrechen. Die Kommissare Paul Gerber und Zoe Thiess versuchen herauszufinden, wer ein Motiv für die Tat hat und geraten dabei auf das gefährliche Feld verfeindeter Fußballclubs. Rechte: Sat.1

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