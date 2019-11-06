Staffel 1Folge 28vom 06.11.2019
Gefährliche FanliebeJetzt ohne Werbung streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 28: Gefährliche Fanliebe
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Fußballfan Florian Meinert wird schwer verletzt aufgefunden, bevor er seine neue Arbeitsstelle als Produktionsleiter antreten kann. Was zunächst nach einem Arbeitsunfall aussieht, entpuppt sich schließlich als grausames Verbrechen. Die Kommissare Paul Gerber und Zoe Thiess versuchen herauszufinden, wer ein Motiv für die Tat hat und geraten dabei auf das gefährliche Feld verfeindeter Fußballclubs. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12