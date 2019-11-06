Staffel 1Folge 34vom 06.11.2019
JagdfieberJetzt ohne Werbung streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 34: Jagdfieber
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Beim Versuch in eine Villa einzubrechen, wird Marek vom Hausherrn Daniel überrascht und mit einem Warnschuss verjagt. Doch am nächsten Morgen liegt der Einbrecher mit einer tödlichen Schussverletzung in einem nahegelegenen Park. Daniel kann nicht ausschließen ihn getroffen zu haben, beruft sich dabei aber auf Notwehr. Als durch seine Frau Ute aber eine Verbindung zu Marek festgestellt wird, müssen die Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak von einem geplanten Mord ausgehen. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1