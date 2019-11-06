Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 38vom 06.11.2019
Folge 38: Die Welt durch meine Augen

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Übel zugerichtet wird die Leiche des kleinwüchsigen Blumenladenbesitzers Leonhard im Kofferraum seines Autos gefunden. Laut Aussage seiner Ehefrau war das Opfer ständigen Hänseleien einer Clique von Jugendlichen ausgesetzt. Deren Anführerin Clarissa schikaniert die Menschen in ihrer Umgebung aus purer Freude am Quälen. Doch ist sie zu einem Mord fähig und gibt es eine Verbindung zum kriminellen, stets missgünstigem Bruder des Opfers? Rechte: Sat.1

