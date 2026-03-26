Großstadtrevier
Folge 1: Abgründe
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Katja Metz ärgert sich. Da hilft sie auf dem Heimweg von einem feuchtfröhlichen Abend mit den Kollegen einem Passanten, sich mittels Stadtplan zurecht zu finden. Der Mann fragt sie auch, ob sie noch etwas Zeit habe. Doch Katja gibt vor, nach Hause zu müssen, obwohl sie ihn ziemlich attraktiv fand. Immerhin hat Katja dem Unbekannten ihre Visitenkarte gegeben. Vielleicht gibt es ja eine zweite Chance.
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12