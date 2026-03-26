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Großstadtrevier

Abgründe

ARD PlusStaffel 20Folge 1vom 26.03.2026
Abgründe

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Großstadtrevier

Folge 1: Abgründe

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Katja Metz ärgert sich. Da hilft sie auf dem Heimweg von einem feuchtfröhlichen Abend mit den Kollegen einem Passanten, sich mittels Stadtplan zurecht zu finden. Der Mann fragt sie auch, ob sie noch etwas Zeit habe. Doch Katja gibt vor, nach Hause zu müssen, obwohl sie ihn ziemlich attraktiv fand. Immerhin hat Katja dem Unbekannten ihre Visitenkarte gegeben. Vielleicht gibt es ja eine zweite Chance.

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