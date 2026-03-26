Großstadtrevier
Folge 5: Fundsachen
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Big Harry, Wirt der Stammkneipe der Polizisten vom 14. Revier, bekommt Besuch: Seine 16-jährige Nichte Marie versucht, dem Leben auf dem Land zu entfliehen, indem sie ein paar Tage bei ihrem Onkel in Hamburg verbringt. Was Harry nicht weiß: Marie hat sich auf den halbkriminellen Sprayer Keeper eingelassen, der ihr zeigen will, wie man Graffitis macht. Dass er sich zur Finanzierung dieses Hobbys auf illegale Weise Geld besorgt, wusste Marie bisher nicht. Schnell befinden sich die beiden auf der Flucht vor der Polizei. Gleichzeitig werden sie auch von Jonas gesucht, Maries Ex-Freund, der vor Liebeskummer vergeht ...
Weitere Folgen in Staffel 20
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12