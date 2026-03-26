Großstadtrevier
Folge 7: Spiel mit der Angst
Lukas Comerell durchlebt eine schwere Zeit: Seine Frau hat ihn verlassen; sein Sohn Axel, ein begabter Gitarrist, hat Probleme in der Schule. Und jetzt auch noch der Einbruch in sein Architekturbüro. Unterlagen für einen Bauauftrag seien verschwunden, berichtet Comerell Dirk Matthies und Katja Metz. Erst später fällt Comerell auf, dass seine Kreditkarte ebenfalls gestohlen wurde. Inzwischen sind 1.000 Euro vom Konto abgehoben worden. Den Verlust des Geldes kann Lukas Comerell leicht verschmerzen. Dafür trifft ihn eine andere Wahrheit umso schmerzlicher: Dirk Matthies und Katja Metz zeigen ihm das Foto der Überwachungskamera des Bankautomaten, von dem das Geld abgehoben wurden. Der Täter hat die Jacke seines Sohnes Axel an ...
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