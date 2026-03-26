Großstadtrevier
Folge 12: Der Sheriff von Cranz
Die Krankheitsvertretung in dem kleinen Elbort Cranz hat sich Dirk Matthies ganz anders vorgestellt. Eine ruhige Kugel kann er in dem Dorf im Alten Land nicht schieben, die Stimmung ist auf dem Siedepunkt, weil sich alt eingesessene Obstbauern und die Angestellten eines neuen Flugzeugunternehmens bekriegen. Dirk Matthies muss eine versuchte Brandstiftung aufklären. Was ist geschehen? Das Flugzeugbauunternehmen, der größte Arbeitgeber am Ort, braucht dringend eine weitere Landebahn. Einige Obstbauern, unter ihnen Bauer Bast, wollen ihren Grund und Boden jedoch nicht dafür hergeben. Ist der Brandanschlag auf den Hof des Bauern Bast der Versuch, die Familien von ihrem Land zu vertreiben?
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