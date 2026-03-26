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Großstadtrevier

Undercover

ARD PlusStaffel 20Folge 8vom 26.03.2026
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Folge 8: Undercover

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Dirk Matthies und Katja Metz verfolgen den Fall eines gestohlenen Transporters einer Cateringfirma. Offensichtlich handelt es sich um die Aktion einer Anarcho-Gruppe. Denn als der Wagen gefunden wird, liest man darauf den Spruch &#39;Friede den Hütten&#39;. Die Ladung haben die Täter an Obdachlose verteilt. Revierleiter Voss entscheidet: &#39;Harry&#39; Möller muss als Aktivistin in die Szene eintauchen – undercover natürlich. Schnell findet sie Kontakt und lernt Frank kennen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt …

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