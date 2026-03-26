Großstadtrevier
Folge 8: Undercover
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Dirk Matthies und Katja Metz verfolgen den Fall eines gestohlenen Transporters einer Cateringfirma. Offensichtlich handelt es sich um die Aktion einer Anarcho-Gruppe. Denn als der Wagen gefunden wird, liest man darauf den Spruch 'Friede den Hütten'. Die Ladung haben die Täter an Obdachlose verteilt. Revierleiter Voss entscheidet: 'Harry' Möller muss als Aktivistin in die Szene eintauchen – undercover natürlich. Schnell findet sie Kontakt und lernt Frank kennen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt …
Weitere Folgen in Staffel 20
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-20: NDR