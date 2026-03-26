Großstadtrevier
Folge 4: Die große Chance
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Foul an der Seitenlinie: Dirk Matthies und Katja Metz werden zum Tatort gerufen. Die Vereinskasse der Frauenfußballmannschaft des ASV Bergedorf 85 ist gestohlen worden. 30.000 Euro seien futsch, so der Kassenwart Helmut Kowalsky. Dirk und Katja verdächtigen Slatko, den vorbestraften Bruder der Topspielerin Dunja Marcowiz, der als Platzwart für den Verein arbeitet. Doch auch Kassenwart Kowalsky scheint keine saubere Weste zu haben …
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Großstadtrevier
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Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-20: NDR