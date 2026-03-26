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Großstadtrevier

Die große Chance

ARD PlusStaffel 20Folge 4vom 26.03.2026
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Folge 4: Die große Chance

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Foul an der Seitenlinie: Dirk Matthies und Katja Metz werden zum Tatort gerufen. Die Vereinskasse der Frauenfußballmannschaft des ASV Bergedorf 85 ist gestohlen worden. 30.000 Euro seien futsch, so der Kassenwart Helmut Kowalsky. Dirk und Katja verdächtigen Slatko, den vorbestraften Bruder der Topspielerin Dunja Marcowiz, der als Platzwart für den Verein arbeitet. Doch auch Kassenwart Kowalsky scheint keine saubere Weste zu haben …

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