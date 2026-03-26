Großstadtrevier
Folge 6: Zurück auf Los
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Einsatz auf dem Standesamt für Dirk Matthies und Katja Metz: Kurz nach ihrer Trauung verschwindet Carmen, die junge Braut des Bankiers Schröder. Schröder ist panisch, weil er vermutet, dass seine attraktive Frau entführt wurde. Doch kurze Zeit später taucht Carmen wieder auf. Die Umstände ihres Verschwindens bleiben aber äußerst mysteriös: Carmen behauptet, irrtümlich von einem verwirrten Mann entführt worden zu sein. Eine andere Spur ergibt sich jedoch, als eine Zeugin aussagt, diesen Mann zu kennen: Demnach handelt es sich um Carmens Ex-Mann. Seltsam nur, dass Carmen ihn nach dem Tsunami in Thailand für tot erklären ließ …
Weitere Folgen in Staffel 20
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR