Großstadtrevier
Folge 10: Rampensau
Die Tanzschülerinnen Sarah und Fenja, sonst unzertrennliche Freundinnen, stehen sich in einem Wettbewerb ihrer Tanzschule als Konkurrentinnen gegenüber. Der Siegerin winkt eine Rolle im Musical 'Grease'. Aber bevor der Wettbewerb richtig beginnt, brennt es in der Umkleidekabine der Tanzschule. Hat Sarah etwa den Brand in Fenjas Spind gelegt? Dirk Matthies und Katja Metz können nicht glauben, dass Sarah ihre Freundin mit so üblen Mitteln schaden will. Aber wer sonst könnte ein Interesse daran haben, dass Fenja den Wettbewerb abbrechen muss? Etwa Sarahs Mutter, die bis zu einem Autounfall eine glänzende Karriere als Tänzerin absolviert hat? Oder der Tanzlehrer, der dringend Geld braucht? Oder gar der Besitzer eines Tanzsportgeschäfts, den ein dunkles Geheimnis mit Sarahs Mutter verbindet?
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