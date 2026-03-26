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Großstadtrevier

Junge Liebe, Alter Wein

ARD PlusStaffel 20Folge 13vom 26.03.2026
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Folge 13: Junge Liebe, Alter Wein

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Der bekannte Musiker Veith Höllebach ist kurz davor durchzudrehen. Endlich hat er eine Frau wie Nicole getroffen und schon hockt der Paparazzo Roman Laux vor seiner Villa und wartet nur darauf, die beiden zu fotografieren. Dirk Matthies und Katja Metz beruhigen den exzentrischen Rockstar und verscheuchen Laux. Zugleich versuchen sie herauszufinden, wer hinter der Geschichte steckt. Hat Nicole den Paparazzo informiert, um durch die Skandalfotos berühmt zu werden? Oder steckt etwa Höllebachs Ex-Frau Flora dahinter? Schon vor Jahren hat sich das Paar nach etlichen Skandalen getrennt. Flora hätte allen Grund, sich an Höllebach zu rächen, ging doch seit der Trennung die Karriere der Sängerin steil bergab …

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