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Großstadtrevier

Gute Kinder, böse Kinder

ARD PlusStaffel 20Folge 2vom 26.03.2026
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Folge 2: Gute Kinder, böse Kinder

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Auf frischer Tat ertappt! Dirk Matthies und Katja Metz verhaften Thorsten, als dieser einen Wagen aufbricht. Drei Laptops finden sie im Rucksack des Schülers. Ein klarer Fall – zumindest bis Wolle Baumann, der Besitzer des Autos, behauptet, die drei Rechner seien nicht aus seinem Wagen gestohlen worden. Im Zuge der Ermittlungen stellen Dirk Matthies und Katja Metz fest: Die Laptops stammen aus der Computerfirma, in der sowohl Wolle Baumann als auch Thorstens Vater, Hacki Weber, arbeiten. Was steckt hinter diesen Zufällen?

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