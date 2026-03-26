Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Eine Sache des Vertrauens

ARD PlusStaffel 20Folge 16vom 26.03.2026
Eine Sache des Vertrauens

Eine Sache des VertrauensJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 16: Eine Sache des Vertrauens

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Verkehrserziehung in der Grundschule – eigentlich eine nette Abwechslung, denkt sich Katja Metz. Im Unterricht fällt ihr der kleine Tobias auf, der übersät ist mit blauen Flecken und Schrammen. Ist der Junge tatsächlich nur die Treppe heruntergefallen, wie es Tobias und seine Eltern behaupten? Der Fall lässt Katja keine Ruhe. Bei ihren Nachforschungen kommt die erschreckende Wahrheit ans Tageslicht ...

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen