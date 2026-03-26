Eine Sache des VertrauensJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 16: Eine Sache des Vertrauens
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Verkehrserziehung in der Grundschule – eigentlich eine nette Abwechslung, denkt sich Katja Metz. Im Unterricht fällt ihr der kleine Tobias auf, der übersät ist mit blauen Flecken und Schrammen. Ist der Junge tatsächlich nur die Treppe heruntergefallen, wie es Tobias und seine Eltern behaupten? Der Fall lässt Katja keine Ruhe. Bei ihren Nachforschungen kommt die erschreckende Wahrheit ans Tageslicht ...
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR