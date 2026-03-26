Großstadtrevier
Folge 11: Wahre Liebe
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Kurt Meineke ist Dirk Matthies' verwitweter Nachbar und Skatkumpel. Zwar schon über 70 Jahre alt, benimmt er sich in letzter Zeit wie ein verliebter Teenager. Der Grund: Meineke hat die attraktive Chantal kennen gelernt. Meinekes Tochter Gerhild bittet Dirk, Chantal genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie glaubt, dass die junge Frau eine Prostituierte ist, die gezielt auf alte, wohlhabende Männer angesetzt wird. Und vorerst scheint es tatsächlich so, als wäre an ihrem Verdacht etwas dran …
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12