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Großstadtrevier

Wahre Liebe

ARD PlusStaffel 20Folge 11vom 26.03.2026
Wahre Liebe

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Folge 11: Wahre Liebe

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Kurt Meineke ist Dirk Matthies&#39; verwitweter Nachbar und Skatkumpel. Zwar schon über 70 Jahre alt, benimmt er sich in letzter Zeit wie ein verliebter Teenager. Der Grund: Meineke hat die attraktive Chantal kennen gelernt. Meinekes Tochter Gerhild bittet Dirk, Chantal genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie glaubt, dass die junge Frau eine Prostituierte ist, die gezielt auf alte, wohlhabende Männer angesetzt wird. Und vorerst scheint es tatsächlich so, als wäre an ihrem Verdacht etwas dran …

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