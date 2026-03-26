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Großstadtrevier

Fenstergespenster

ARD PlusStaffel 20Folge 15vom 26.03.2026
Fenstergespenster

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Folge 15: Fenstergespenster

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Pech für Dirk Matthies: Da steigt er auf eine Leiter, weil ihn mal der Putzfimmel überkommt, und – knacks! – bricht eine Sprosse. Das Bein ist gebrochen, mehrere Rippen geprellt. Katja Metz versorgt ihn mit dem Nötigsten. &#39;Guck doch aus dem Fenster!&#39;, rät sie ihrem Kollegen gegen die Langeweile. Gesagt, getan. Spät in der Nacht beobachtet Dirk den Kampf einer Frau und eines Mannes im Nachbarhaus und schlägt Alarm. Als die Kollegen von der Streife die Wohnung überprüfen, behaupten die gelähmte Kunstmalerin Lara Tanner und ihre Schwester Vera, dass in ihrer Wohnung überhaupt kein Mann sei. Dirk überredet Katja, sich unbemerkt in der Wohnung der Schwestern umzuschauen …

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