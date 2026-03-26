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Großstadtrevier

Der Boxer

ARD PlusStaffel 20Folge 14vom 26.03.2026
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Folge 14: Der Boxer

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Razzia im Lokal &#39;Zur Ritze&#39; auf der Reeperbahn: Lothar Krüger und Fabian Brandt helfen bei der Durchsuchung. Lothar muss hierbei auf den Boxer Winnie Eindruck gemacht haben, denn er vertraut sich dem Polizisten an. &#39;Tommi will mich umbringen, weil er Angst hat, den Kampf gegen mich zu verlieren&#39;, berichtet Winnie. Trainer und Manager Pitt Brockmann winkt nur ab, als Lothar ihn befragt. Winnie drehe vor jedem Kampf durch. Aber bei seinen Nachforschungen stellt Lothar fest, dass Winnies Herzmittel gegen ein Traubenzuckerpräparat ausgetauscht wurde. Ist es wirklich Tommi, der Winnie beseitigen will?

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