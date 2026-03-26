Großstadtrevier
Folge 3: Terror-Tammy
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Ihrem Spitznamen macht die 14-jährige Tammy alle Ehre: 'Terror Tammy' pöbelt beim Betteln die Gäste eines Cafés an, wehrt sich mit Händen und Füßen, als sie die Kellner des Cafés festhalten, um sie der Polizei zu übergeben. Und Tammy türmt, als Dirk Matthies und Katja Metz sie in Gewahrsam nehmen wollen. Strafe hilft bei dem Mädchen, das ausrastet, sobald sie eingesperrt wird, ohnehin nicht mehr. Daher beschließen Dirk und Katja, Tammys Vertrauen zu gewinnen, um so den Grund für ihr Verhalten zu finden, und stoßen dabei auf einen tragischen Vorfall in ihrer Kindheit …
Weitere Folgen in Staffel 20
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR