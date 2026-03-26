Großstadtrevier
Folge 9: Kindersegen
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Der Architekt Alexander Tietgen liegt zusammengeschlagen vor seinem Haus. Dirk Matthies und Katja Metz wollen sich der Sache annehmen. Aber das Opfer hat merkwürdigerweise überhaupt kein Interesse daran, dass der Schläger gefasst wird. Dirk und Katja kümmern sich trotzdem um den Fall und stoßen auf ein merkwürdiges Netz aus Lügen und Widersprüchen. Bald wird ihnen klar, dass der Architekt mit seinem Sohn Sebastian ein schreckliches Geheimnis teilt ...
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Großstadtrevier
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Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR