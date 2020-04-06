Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.04.2020
23 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12

Eine ältere Frau wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Sohn muss aber nicht nur den Verlust seiner Mutter, sondern auch das plötzliche Verschwinden seiner 15-jährigen Tochter verarbeiten. Ist sie schuld am Tod ihrer Großmutter?

