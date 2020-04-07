Wo die Liebe hinschlägtJetzt kostenlos streamen
Grünberg und Kuhnt
Folge 2: Wo die Liebe hinschlägt
23 Min.Folge vom 07.04.2020Ab 12
Die Ehefrau und Mutter Christine Schlesinger wurde mit einem Bügeleisen brutal niedergeschlagen. Sofort gerät ihr Ehemann Daniel als Verdächtiger in den Fokus der Ermittler, da er die Polizei überraschend spät kontaktiert hat, nachdem er ihre Leiche fand. Bei den Ermittlungen stellt sich schließlich heraus, dass der vermeintliche Vorzeige-Ehemann weit mehr verheimlicht, als den Grund für seinen späten Anruf.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1