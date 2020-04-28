Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 28.04.2020
23 Min.Folge vom 28.04.2020Ab 12

Eine junge Frau wird tot in einer dunklen Gasse neben einer Konzerthalle gefunden. Sie wurde brutal erschlagen und die Polizei hat Schwierigkeiten sie zu identifizieren. Die Barkeeperin Saskia Lehnert hat sie am Abend des Konzerts in Begleitung eines Unbekannten gesehen. Wer ist die junge Frau und handelt es sich bei dem Begleiter auch um den Mörder?

