Grünberg und Kuhnt
Folge 15: Das Perfekte Mädchen
23 Min.Folge vom 28.04.2020Ab 12
Eine junge Frau wird tot in einer dunklen Gasse neben einer Konzerthalle gefunden. Sie wurde brutal erschlagen und die Polizei hat Schwierigkeiten sie zu identifizieren. Die Barkeeperin Saskia Lehnert hat sie am Abend des Konzerts in Begleitung eines Unbekannten gesehen. Wer ist die junge Frau und handelt es sich bei dem Begleiter auch um den Mörder?
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1