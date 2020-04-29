Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Grünberg und Kuhnt
Folge 16: Schatten der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 12
Robert Albrecht stürzt von einer Brücke und stirbt. Er hatte Alkohol im Blut, was einen Unfall nahe legt. Doch ein pikantes Detail aus seiner Vergangenheit wirft ein anderes Licht auf die Sache und lässt die Ermittler einen hinterhältigen Mord vermuten ...
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
