Grünberg und Kuhnt
Folge 18: Keine Welt für erfolgreiche Frauen
23 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 12
Die aufstrebende Unternehmensberaterin Laura Pohl wurde vergewaltigt, erwürgt und anschließend regelrecht im Rhein entsorgt. Daher nehmen die Ermittler ihren Arbeitsplatz unter die Lupe und müssen feststellen, dass dies keine Welt ist, in der eine Frau problemlos erfolgreich sein kann.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1