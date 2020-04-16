Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

Leichenlos

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 16.04.2020
Leichenlos

Grünberg und Kuhnt

Folge 7: Leichenlos

23 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12

Die junge Unternehmensberaterin Lisa Dietz verschwindet spurlos und die Ermittler müssen davon ausgehen, dass sie brutal ermordet wurde. Ausgerechnet ihr Ehemann Oliver gerät durch sein Verhalten ins Visier der Polizei. Doch ohne Leiche, kein Mord!

