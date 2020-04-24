Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

Kein Escape-Room

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 24.04.2020
23 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 12

Eine Frau ist in ihrem eigenen Escape Room qualvoll erstickt - ihre Hilferufe blieben ungehört, da ihr Ehemann angeblich beim Kiosk war. Zufall oder kaltblütig geplanter Mord? Das Alibi des Ehemanns beginnt, zu bröckeln.

