Grünberg und Kuhnt
Folge 5: Das Arschloch
23 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12
Der Berufsschullehrer Matteo Kierberg stirbt im Klassenzimmer nackt an der Heizung gefesselt. Patrick Fuchs, der Direktor der Berufsschule, behauptet, einen Schüler am Tatort gesehen zu haben. Doch hatte der junge Mann wirklich ein Motiv?
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1