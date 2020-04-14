Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

Das Arschloch

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 14.04.2020
Das Arschloch

Grünberg und Kuhnt

Folge 5: Das Arschloch

23 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12

Der Berufsschullehrer Matteo Kierberg stirbt im Klassenzimmer nackt an der Heizung gefesselt. Patrick Fuchs, der Direktor der Berufsschule, behauptet, einen Schüler am Tatort gesehen zu haben. Doch hatte der junge Mann wirklich ein Motiv?

