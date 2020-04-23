Grünberg und Kuhnt
Folge 12: Vorstadthölle
23 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12
Die 10-jährige Nicole Schubert wurde entführt, nachdem ihre Babysitterin Selda Peterson auf einem Spielplatz erstochen wurde. Den Ermittlern läuft nun die Zeit davon, um das Mädchen aus den Händen des brutalen Täters zu retten. Dabei stellt sich heraus, dass in der Nachbarschaft so einige Leichen in den Kellern zu finden sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grünberg und Kuhnt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1