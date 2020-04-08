Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grünberg und Kuhnt

Tödliche Partynacht

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 08.04.2020
Tödliche Partynacht

Tödliche PartynachtJetzt kostenlos streamen

Grünberg und Kuhnt

Folge 3: Tödliche Partynacht

23 Min.Folge vom 08.04.2020Ab 12

In einem Club wird in den frühen Morgenstunden die Leiche des jungen Mädchens Sophie Degen gefunden. Halb ausgezogen liegt sie auf der Damentoilette. Wurde sie vergewaltigt? Die Ermittler untersuchen den Tatort und stoßen gleich auf mehrere verdächtige junge Männer. Woran ist Sophie gestorben und wer hat ihr das angetan?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grünberg und Kuhnt
SAT.1
Grünberg und Kuhnt

Grünberg und Kuhnt

Alle 1 Staffeln und Folgen