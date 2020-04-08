Grünberg und Kuhnt
Folge 3: Tödliche Partynacht
23 Min.Folge vom 08.04.2020Ab 12
In einem Club wird in den frühen Morgenstunden die Leiche des jungen Mädchens Sophie Degen gefunden. Halb ausgezogen liegt sie auf der Damentoilette. Wurde sie vergewaltigt? Die Ermittler untersuchen den Tatort und stoßen gleich auf mehrere verdächtige junge Männer. Woran ist Sophie gestorben und wer hat ihr das angetan?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grünberg und Kuhnt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1