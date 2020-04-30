Schönheit ist vergänglichJetzt kostenlos streamen
Grünberg und Kuhnt
Folge 17: Schönheit ist vergänglich
23 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12
Die junge Influencerin Lea Schäfer ist vergiftet worden und während eines Livestreams umgekippt und gestorben. Ihr Erfolg brachte ihr auch viele Hater und Neider ein, darunter ihre ehemals beste Freundin Celina Kamps, aber auch ihr verprellter Ex-Freund Tim Wilke.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1