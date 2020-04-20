Grünberg und Kuhnt
Folge 9: Die Apfelkönigin
23 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12
Janine Feistel wurde ein paar Stunden nachdem sie den Schönheitswettbewerb "Die Apfelkönigin" gewonnen hat, erdrosselt am Veranstaltungsort aufgefunden. Für die Kommissare gewinnt der Fall zusätzliche Brisanz, als deutlich wird, dass das Opfer schwanger gewesen ist. Die Kommissare ermitteln im Umfeld des Wettbewerbs und stoßen schnell auf ein Netz aus Intrigen.
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Grünberg und Kuhnt
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1