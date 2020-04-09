Der Tod beginnt im HerzJetzt kostenlos streamen
Grünberg und Kuhnt
Folge 4: Der Tod beginnt im Herz
23 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12
Robert Marschall wird tot am Boden einer Baustelle gefunden. Zunächst findet sich kein plausibler Zusammenhang. Doch den Ermittlern wird klar, dass die Frau des Opfers Tanja Marschall mehr weiß, als sie zugeben will.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
