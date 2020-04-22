Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

Du sollst nicht töten

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 22.04.2020
Du sollst nicht töten

Du sollst nicht tötenJetzt kostenlos streamen

Grünberg und Kuhnt

Folge 11: Du sollst nicht töten

23 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12

Priester Stefan Ricken wurde die Kanzel runtergestoßen und tot in der Kirche aufgefunden. Da auch Gegenstände aus der Kirche entwendet wurden, machen sich die Beamten auf die Suche nach dem Dieb. Handelt es sich um einen Raubmord? Doch auch die Tatsache, dass der Priester nicht bei all seinen Gemeindemitgliedern beliebt war, beschäftigt die Kommissare.

