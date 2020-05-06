Grünberg und Kuhnt
Folge 20: Quälgeist
23 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 12
Die bei ihren Mitmenschen verhasste Gertrude Hauser hat mit Hilfe eines Kohlegrills vermeintlich Selbstmord begangen. Doch eine Anzahl von Briefen aus ihrer Feder weisen Ungereimtheiten auf. Hat ihr Sohn, der erfolgreiche Arzt Dr. Florian Hauser, etwas damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grünberg und Kuhnt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1