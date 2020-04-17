Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grünberg und Kuhnt

Tod im Rotlicht

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 17.04.2020
Tod im Rotlicht

Grünberg und Kuhnt

Folge 8: Tod im Rotlicht

23 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12

Die Kommissare werden in ein Bordell gerufen, nachdem dort Dirk Kampmann tot aufgefunden wurde - erdrosselt mit einer Peitsche. Was im ersten Moment nach einem tragisch missglückten, erotischen Abenteuer aussieht, stellt sich doch bald als handfester Mord heraus. Den Kommissaren stellt sich zunächst die Frage, was Anne Kampmann, die Ehefrau des Toten, über dessen Treiben wusste ...

