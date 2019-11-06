Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inspektion 5 - Köln Mülheim

SAT.1Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Zimmermädchen schleppt sich auf die Inspektion 5, um Anzeige gegen einen Hotelgast, einen Kapitän eines Flusskreuzfahrtschiffes, zu erstatten. - Ein Sechsjähriger betritt in Polizei-Uniform die Wache - bereit für die Ausbildung zum Polizisten. Als die Beamten ihn nach seinen Eltern befragen, lügt er offensichtlich. Ist er von zu Hause abgehauen? - Eine aufmerksame Passantin beobachtet einen Mann beim Einsteigen in eine Parterre-Wohnung und alarmiert sofort die Polizei.

