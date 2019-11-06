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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Du bist raus

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Du bist raus

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Inspektion 5 - Köln Mülheim

Folge 4: Du bist raus

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Kosmetikerin schafft es gerade noch, die Polizei-Dienststelle zu erreichen. Dort versucht sie stark benommen die Fragen der Beamten zu beantworten und scheitert. Ein Drogenschnelltest liefert den ersten Hinweis auf die Ursache ihres Verhaltens. Am Morgen stürmt ein Mann die Inspektion mit dem Handy in der Hand. Leicht aggressiv spielt er den Polizisten immer und immer wieder die gleiche Tonaufnahme ab: Das Geräusch der Klospülung! Was hat das zu bedeuten? Rechte: Sat.1

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