Inspektion 5 - Köln Mülheim
Folge 4: Du bist raus
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Kosmetikerin schafft es gerade noch, die Polizei-Dienststelle zu erreichen. Dort versucht sie stark benommen die Fragen der Beamten zu beantworten und scheitert. Ein Drogenschnelltest liefert den ersten Hinweis auf die Ursache ihres Verhaltens. Am Morgen stürmt ein Mann die Inspektion mit dem Handy in der Hand. Leicht aggressiv spielt er den Polizisten immer und immer wieder die gleiche Tonaufnahme ab: Das Geräusch der Klospülung! Was hat das zu bedeuten? Rechte: Sat.1
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Inspektion 5 - Köln Mülheim
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1